Von der Leyen: proporrò ritiro del piano per ridurre i pesticidi

Strasburgo, 6 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea europea Ursula von der Leyen ha annunciato che proporrà il ritiro del piano per dimezzare l'uso dei pesticidi in agricoltura, come concessione agli agricoltori europei che protestano. La proposta originaria, avanzata dalla Commissione europea nell'ambito della transizione verde dell'Unione, "è diventata un simbolo di polarizzazione", ha dichiarato al Parlamento europeo di Strasburgo, in Francia.

"La Commissione ha proposto il SUR (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento (UE) 2021/2115, ndr), con il meritevole obiettivo di ridurre i rischi dei prodotti fitosanitari chimici - ha detto - Ma la proposta del SUR è diventata un simbolo di polarizzazione. È stata respinta dal Parlamento europeo. Anche in Consiglio non si registrano più progressi. Dobbiamo quindi fare qualcosa e per questo proporrò al Collegio di ritirare la proposta. Ma naturalmente il tema rimane".