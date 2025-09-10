ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Von der Leyen propone sanzioni contri ministri israeliani "estremisti"

Milano, 10 set. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen propone sanzioni contro i ministri "estremisti" in Israele e una sospensione parziale dell'accordo di associazione UE-Israele, di fronte a una situazione "inaccettabile" a Gaza. "Persone uccise mentre mendicavano cibo. Madri che tengono in braccio bambini senza vita - ha dichiarato - Queste immagini sono semplicemente catastrofiche. Quindi voglio iniziare con un messaggio molto chiaro: la carestia provocata dall'uomo non potrà mai essere un'arma di guerra. Per il bene dei bambini, per il bene dell'umanità, questo deve finire".

