Von der Leyen propone Canada come primo membro associato dell'Ue

Strasburgo, 16 set. (askanews) - Strasburgo, 16 set. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha proposto il Canada come membro associato dell'Ue durante il suo discorso al parlamento europeo a Strasburgo sullo Stato dell'Unione.
"Si tratta di un partenariato non contro qualcun altro, ma a favore della nostra forza comune. In breve, vogliamo portare le relazioni con il Canada al livello più alto possibile. E caro Mark, ho detto che dobbiamo ripensare con urgenza le nostre partnership. Vorrei quindi lavorare con te per aprire la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione europea". Dopo l'annuncio l'abbraccio col premier canadese Mark Carney presente in aula, seguito da un lungo applauso dei parlamentari Ue, tutti in piedi.