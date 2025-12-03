ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Von der Leyen: piano per mettere l'Ucraina in "posizione di forza"

Bruxelles, 3 dic. (askanews) - La presidente dell'UE Ursula von der Leyen ha presentato a Bruxelles un piano per fornire all'Ucraina 90 miliardi di euro (0,5 miliardi) di finanziamenti in due anni, per consentirle di "guidare i negoziati di pace da una posizione di forza". Il prestito sarebbe finanziato tramite prestiti dell'Ue o utilizzando i beni russi congelati nell'Unione, opzione promossa dalla Commissione ma fortemente osteggiata dal Belgio, attore chiave, e su cui anche la Bce ha espresso parere negativo.

