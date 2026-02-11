Von der Leyen: l'Ue abbatta barriere per diventare un gigante globale

Roma, 11 feb. (askanews) - L'Ue deve "abbattere le barriere" che le impediscono di diventare un vero gigante economico globale, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, delinenado le sfide che aspettano i 27 Paesi per riuscire a colmare il divario con Cina e Stati Uniti.

Rilanciare l'economia dell'Europa ha assunto maggiore urgenza di fronte agli shock geopolitici causati dalle minacce e dai dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che hanno sconvolto il commercio globale, oltre al suo tentativo di sottrarre la Groenlandia alla Danimarca.

Von der Leyen ha parlato alla plenaria del Parlamento europeo, prima di recarsi con i leader dell'Ue, tra cui il francese Emmanuel Macron e il tedesco Friedrich Merz, a un incontro con dirigenti industriali ad Anversa, alla vigilia di un "ritiro" - una sorta di Consiglio europeo informale - dei leader dei paesi Ue nel castello di Alden Biesen, in Belgio, focalizzato sul rafforzamento dell'economia dei 27.