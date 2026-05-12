ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Von der Leyen: ipotesi di posticipare accesso social media per bambini

Milano, 12 mag. (askanews) - L'Unione Europea dovrebbe valutare la possibilità di limitare l'accesso dei minori ai social media, con nuove norme che potrebbero essere proposte già quest'estate, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Le discussioni sull'età minima per l'utilizzo dei social media non possono più essere ignorate", ha dichiarato von der Leyen durante un vertice a Copenaghen sull'intelligenza artificiale e i bambini. "Stiamo assistendo alla velocità fulminea con cui la tecnologia si sta evolvendo e a come penetra in ogni aspetto dell'infanzia e dell'adolescenza. E, come tutti voi presenti in questa sala, non si può più ignorare il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media. Quasi tutti gli Stati membri dell'Ue chiedono una valutazione sulla necessità di tale misura", ha dichiarato.

"Abbiamo sviluppato un'app per la verifica dell'età che sarà presto disponibile e che soddisfa tutti i requisiti: i più elevati standard di privacy al mondo, funziona su qualsiasi dispositivo, è facile da usare ed è completamente open source. Qui in Danimarca, verrà lanciata entro l'estate", ha concluso Von Der Leyen.

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