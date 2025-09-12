ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Von der Leyen incontra i leader industria automobilistica europea

Bruxelles, 12 set. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen incontra i leader dell'industria automobilistica per un "Dialogo Strategico sul Futuro dell'Industria Automobilistica" a Bruxelles. L'incontro avviene in un momento in cui il settore è impegnato in un incerto percorso di decarbonizzazione, con le maggiori case automobilistiche europee che chiedono una revisione dei piani per porre fine alle vendite di veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. L'industria dell'UE sta inoltre subendo le conseguenze della forte concorrenza cinese e dei dazi commerciali statunitensi.

Nelle immagini la foto di gruppo con Von Der Leyen e i partecipanti, oltre a Stéphane Séjourné, vice-presidente della Commissione Ue e Wopke Hoekstra, commissario europeo per il Clima.

"La normativa che ci riguarda è troppo rigida per avere successo, e crediamo davvero che debba essere adattata alla realtà", ha affermato Sigrid de Vries, direttrice della lobby automobilistica europea ACEA. "Dobbiamo essere più pragmatici".

L'incontro di venerdì a Bruxelles è il terzo nell'ambito di un'iniziativa dell'UE lanciata a gennaio per aiutare un settore che impiega 13 milioni di persone e rappresenta circa il 7% del PIL europeo.

