Von der Leyen: in arrivo un piano europeo per le ondate di calore

Strasburgo, 16 set. (askanews) - L'Unione europea avrà un piano comune per affrontare le ondate di calore. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il discorso a Strasburgo sullo Stato dell'Unione.

"Non può ripetersi quanto accaduto quest'estate - ha detto - Per questo motivo presenteremo presto anche un piano europeo contro le ondate di calore. Abbiamo bisogno di sistemi di allerta precoce più efficaci e di una migliore preparazione in ambito sanitario. Abbiamo bisogno di misure di adattamento urbano e di raffreddamento. E dobbiamo sostenere le persone più vulnerabili".