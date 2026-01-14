ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Von der Leyen: Groenlandia appartiene al popolo e fa parte della Nato

Roma, 14 gen. (askanews) - I groenlandesi "possono contare su di noi": lo ha affermato la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo le minacce del presidente statunitense Donald Trump di acquisire l'isola artica e mentre alla Casa Bianca è atteso un importante vertice sul futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca.

"Rispettiamo la volontà dei groenlandesi e i loro interessi", ha aggiunto von der Leyen durante una conferenza stampa a Bruxelles, spiegando che la Groenlandia fa parte della NATO e, quando parliamo di sicurezza nell'Artico, questo è uno dei temi centrali

dell'Alleanza.

"La Groenlandia appartiene al suo popolo, quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che li riguardano", ha ribadito Von der Leyen, dopo che martedì il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

