ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Von der Leyen: Europa deve essere responsabile della propria sicurezza

Bruxelles, 17 dic. (askanews) - "L'Europa deve essere responsabile della propria sicurezza, non è più una scelta, è una necessità. Conosciamo le minacce che dobbiamo affrontare e le affronteremo. Ciò significa che dobbiamo essere pronti, dobbiamo sviluppare e dispiegare nuove capacità per poter combattere una guerra ibrida moderna". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

"Stiamo spostando le montagne - ha aggiunto - dopo decenni di investimenti insufficienti, stiamo voltando pagina".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi