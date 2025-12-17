Von der Leyen: Europa deve essere responsabile della propria sicurezza

Bruxelles, 17 dic. (askanews) - "L'Europa deve essere responsabile della propria sicurezza, non è più una scelta, è una necessità. Conosciamo le minacce che dobbiamo affrontare e le affronteremo. Ciò significa che dobbiamo essere pronti, dobbiamo sviluppare e dispiegare nuove capacità per poter combattere una guerra ibrida moderna". Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre.

"Stiamo spostando le montagne - ha aggiunto - dopo decenni di investimenti insufficienti, stiamo voltando pagina".