Von der Leyen e Costa in India ospiti alla Festa della Repubblica

Roma, 26 gen. (askanews) - La presidente della Commissione europera Ursula von der Leyen è in India, a Nuova Delhi, insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa; i leader Ue stanno partecipando alla parata per la Festa della Repubblica indiana come ospiti d'onore, un giorno prima della sigla di un importante accordo di libero scambio con Bruxelles.

Nelle immagini rilanciate dal primo ministro indiano Narendra Modi sul suo canale youtube, si vede von der Leyen con un elegante abito tradizionale indiano in carrozza con il presidente Droupadi Murmu e Costa. Durante la cerimonia c'è stata la sfilata delle bande militari e unità di cavalleria di cavalli e cammelli con il sorvolo di aerei da combattimento.

Von der Leyen è con il presidente del Consiglio europeo in India, ha fatto sapere la Commissione Ue, per firmare quello che ha definito "la madre di tutti gli accordi", un negoziato che dovrebbe concludersi con la firma durante il vertice Ue-India previsto per il 27 gennaio.

Come riportato dal media online India Today, l'Unione Europea è il principale partner commerciale dell'India, con scambi bilaterali di merci che hanno raggiunto i 135 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023-24. I funzionari hanno affermato che l'accordo di libero scambio proposto potrebbe incrementare notevolmente l'impegno commerciale tra le due parti.