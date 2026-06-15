ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Von der Leyen: bene accordo Usa-Iran, ancoriamo l'Ucraina all'Ue

Evian (Francia), 15 giu. (askanews) - "Vorrei iniziare congratulandomi per l'accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e l'Iran", ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa a Evian prima del vertice del G7.

Von der Leyen ha anche parlato di Ucraina, altro tema chiave che sarà affrontato dai capi di Stato e di governo durante il summit.

"Stiamo ancorando l'Ucraina all'Europa. Oggi abbiamo aperto la prima fase dei negoziati per l'adesione all'Ue", ha aggiunto, affermando che Kiev ha fatto "notevoli progressi" nel rispettare gli impegni assunti. "Ora noi dobbiamo mantenere i nostri" ha concluso.

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