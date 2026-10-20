Volontariato d'impresa: personale in campo per il terzo settore

Milano, 20 ott. (askanews) - Torna l'Elanco Impact Day, la giornata globale dedicata al volontariato d'impresa che vede il personale dell'azienda impegnato in iniziative sociali a fianco del terzo settore. Nel 2026 l'adesione in Italia ha raggiunto circa il 63% dell'organico, a supporto di realtà come Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana, Dynamo Camp ETS e Rise Against Hunger Italia.

"Negli anni l'Impact Day è cresciuto, in particolare in Elanco Italia: sono sempre di più i colleghi che partecipano con gioia a questa giornata di volontariato aziendale. Un percorso cresciuto anche grazie all'aumento degli enti del Terzo Settore con cui collaboriamo" ha dichiarato Valentina Surace, Senior Associate Quality Assurance e Sustainability Team Coordinator di Elanco Italia.

Fra le azioni concrete realizzate a Milano e Bologna figurano il confezionamento di oltre 4.400 kit alimentari, la preparazione di 4.320 pasti per le scuole nell'Africa sub-sahariana, la donazione di 31mila uova contro la povertà alimentare e le raccolte rifiuti dell'iniziativa "FantaElanco".

"L'Impact Day è una ricorrenza speciale per noi di Elanco: è il momento dell'anno in cui ci ritroviamo per condividere una giornata all'insegna del volontariato, mettendo noi stessi a disposizione per dare un contributo alle comunità in cui operiamo" ha aggiunto Stefano Demarchi, Tax/Accounting/FP&A Manager di Elanco Italia.

Parte del personale ha dato il proprio contributo direttamente sul campo presso il Campus di Dynamo Academy, nell'Appennino toscano, partecipando alle attività di manutenzione delle strutture.

"Negli anni l'impegno verso il volontariato d'impresa è diventato sempre più strategico all'interno del mondo Dynamo. È un modo concreto e tangibile con cui aziende e dipendenti si mettono in gioco per dare un contributo alla crescita del nostro progetto" ha concluso Sandra Nannini, Responsabile dello Sviluppo di Dynamo Academy.

L'iniziativa conferma il trend in costante crescita del volontariato aziendale di Elanco in Italia, coordinato dal nuovo Sustainability Team per facilitare la collaborazione con gli enti del territorio e l'aggregazione del personale.