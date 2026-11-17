Bilbao, 17 nov. (askanews) - La grande sala del Museo Guggenheim di Bilbao è buia, ci sono piccole luci, ma siamo sostanzialmente nell'oscurità. Le voci di Nina Simone e David Bowie si rincorrono, lievemente sfasate, cantando "Wild is the Wind". Dovrebbe essere solo una canzone, e invece quello che si prova stando dentro quella canzone, quelle voci, quello spazio che è parte di uno dei luoghi simbolo dell'arte globale, è un'emozione profonda, un'avventura che ha qualcosa di trascendente, un mistero del tempo, ma anche dell'amore, del desiderio e della perdita, che l'assenza di immagini, in un mondo bombardato da ogni parte dalle immagini, rende sorprendentemente vero e riconoscibile, pur senza vedere. È l'installazione, potentissima, "66-76-26" di Steve McQueen che a Bilbao offre qualcosa di paragonabile a ciò che si prova camminando tra le enormi sculture d'acciaio di Richard Serra, fisicamente distanti poche decine di metri. E l'esperienza di Serra è una delle più avvolgenti che il contemporaneo possa offrire in Europa. McQueen arriva a quegli stessi livelli, seppur con strumenti così diversi. E tutto, una volta di più, avviene anche dentro di noi.

La canzone parla d'amore, "Non lo sai - dice - Sei tu stessa la vita" e le voci di Simone e Bowie, registrate nel 1966 e nel 1976 (e ora proposte nel 2026, da qui il titolo) hanno sfumature di malinconie e mancanze che sono preziose quanto la loro ben nota potenza. Tutto si intreccia, tutto si tiene, oppure nulla si tiene, siamo soli e non lo siamo per niente. Ogni cosa è possibile, se lasciamo che l'opera ci prenda e che noi prendiamo lei.