Voci da Nuova Delhi: i dazi di Trump "irragionevoli e ingiustificati"

Nuova Dehli, 7 ago. (askanews) - Per alcuni residenti di Nuova Delhi l'aumento dei dazi imposto dal presidente Usa Donald Trump è "ingiustificato e dannoso" per le esportazioni indiane, in particolare per i prodotti agricoli. Per molti, inoltre, è un tentativo di fare pressione sull'India per gli accordi petroliferi con la Russia.

"In realtà, ciò che farà la differenza sarà l'impatto sulle esportazioni indiane, sui prodotti che l'India esporta in America. E sulle persone in America che dipendono dai prodotti indiani. Non ho informazioni complete su tutto ciò che viene esportato, ma in pratica, qualunque cosa spediamo da qui, dato che siamo un Paese incentrato sull'agricoltura, una nazione a predominanza agricola, molti cereali e prodotti alimentari vengono esportati. Diventeranno costosi lì, e quindi le esportazioni ne risentiranno leggermente", ha spiegato ad Afp Shailendra Mishra, businessman 38enne.

"Queste provocazioni che Trump continua a lanciare ci colpiscono. Il motivo è quello di dominare tutti, come la Russia e Israele. Ha aumentato i dazi per costringerci a smettere di commerciare con la Russia e a non acquistare petrolio dalla Russia. Ma il nostro ruolo nel mondo è sempre rimasto neutrale, che si sia trattato della Seconda o della Prima Guerra Mondiale", aggiunge .

"Penso che l'approccio di Trump sia eccessivamente radicale, e non c'era bisogno di ricorrere a dazi eccessivi in questo modo. I nuovi dazi imposti, presumibilmente a causa degli acquisti di petrolio dalla Russia, sembrano estremi. La Russia è storicamente un'amica di sempre dell'India, e le ha offerto un sostegno considerevole, anche durante la guerra del 1971 (guerra tra India e Pakistan). Quindi non credo che misure così radicali siano appropriate. Applicare dazi dal 10 al 15% sarebbe stato sufficiente. Qualsiasi importo superiore, a mio parere, sembra irragionevole", dichiara lo studente Mritunjay, 19 anni.

"L'India è un mercato enorme. Le decisioni di Trump potrebbero alla fine danneggiare anche lui, e potrebbero sorgere piccole questioni personali tra i due Paesi. Tuttavia, gli Stati Uniti sono da tempo un grande alleato. Alcune delle recenti dichiarazioni di Trump, compresi i suoi tweet che etichettano l'India come un''economia morta', sono false. In che modo l'India è un'economia morta? L'India è cresciuta fino a diventare la terza economia in via di sviluppo. In che modo è un'economia morta?", sottolinea un altro studente, Nitya Rastogi, 20 anni.