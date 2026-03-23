ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Vivere in una colonia su Marte, l'esperienza immersiva "Cast for Mars"

Milano, 23 mar. (askanews) - Vivere in una colonia su Marte tra moduli abitativi, laboratori, allarmi e tempeste. È l'idea alla base di "Cast for Mars", un'esperienza immersiva che ridefinisce i confini tra teatro, cinema e intrattenimento, trasformando i visitatori in colonizzatori chiamati a gestire risorse, orientarsi in ambienti ostili e affrontare imprevisti.

L'obiettivo è far vivere, in modo il più possibile realistico, cosa significhi stare su Marte, mescolando elementi scientifici e narrazione. Non uno spettacolo tradizionale ma un percorso tra teatro, tecnologia e giochi di ruolo: i partecipanti si muovono tra scenari futuristici, ma dal gusto retrò, come ha spiegato Francesco Fiore, produttore esecutivo di Cast For Mars con lo studio creativo AlterAgent: "È come entrare in un film che succede mentre si è dentro, con scenografie, attori e tecnologia che raccontano una storia: quella di un simulatore di vita su Marte", ha sottolineato.

L'esperienza punta a coinvolgere il pubblico in prima persona, mettendolo di fronte alle difficoltà concrete della vita in condizioni estreme. Si fronteggiano tempeste di sabbia, ad esempio, e l'unico modo per salvarsi è il lavoro di squadra.

Ma il messaggio va oltre la fantascienza: raccontare Marte per riflettere, attraverso un'esperienza divertente, anche sulla fragilità della vita sulla Terra. Il progetto è stato testato e messo a punto a Treviglio, alle porte di Milano, e ha contatti già avviati in alcune regioni, a partire dall'Asia.

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