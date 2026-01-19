ULTIME NOTIZIE 19 GENNAIO 2026

"Viva lo Scià", manifestazione per Iran tra bandiere Ucraina e Israele

Roma, 19 gen. (askanews) - Al grido di "Viva l'Iran, viva lo Scià", o ancora "No alla dittatura" diverse centinaia di persone hanno manifestato domenica 18 gennaio in Piazza di Porta San Giovanni a Roma per chiedere un Iran libero dagli Ayatollah. Tante le bandiere iraniane, ma anche ucraine e israeliane sventolate nella piazza, tra canti e slogan.

La comunità iraniana a Roma si è raccolta per chiedere il ritorno dello Scià Reza Pahlavi, il cui ritratto campeggiava tra i presenti. Tantissimi lumini accesi sotto al monumento di San Francesco d'Assisi per ricordare le numerose vittime della brutale repressione nel Paese.

Tra le scritte sui cartelli: "Fuck Islamic Republic", "Iran senza Internet", "Basta silenzio" e "Act now".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi