Vittime dell'amianto "Qui si muore ancora"

"Mia madre è stata assassinata, aveva un tumore". Le lacrime e lo sgomento dei familiari delle vittime dell'amianto per la decisione della cassazione di disporre un nuovo appello per Stefano Schmidt Modiani
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.