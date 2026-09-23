Vitiligine e alopecia, nuove cure oltre lo stigma

Milano, 23 set. (Askanews) - Una macchia sulla pelle o una chiazza priva di capelli vanno ben oltre la sfera estetica. Vitiligine e alopecia areata sono patologie autoimmuni croniche e imprevedibili, capaci di incidere profondamente sulla salute psicologica di oltre 270mila italiani.

Del loro impatto sociale e delle nuove prospettive di ricerca si è parlato a Milano durante l'evento "Oltre la pelle", promosso da AbbVie. Sul fronte terapeutico, la Commissione Europea ha recentemente approvato due nuove indicazioni per il trattamento di pazienti adulti e adolescenti con alopecia areata grave o vitiligine non segmentale.

"Upadacitinib è una piccola molecola che blocca un punto specifico del sistema immunitario, ovvero quello che aggredisce le cellule che producono l'abbronzatura, dando poi luogo alla vitiligine, e il follicolo pilifero, dando poi luogo all'alopecia areata" ha dichiarato Antonio Costanzo, Vicepresidente di SIDeMaST.

Per l'alopecia areata, che in Italia conta circa 120mila pazienti, il rischio di ansia è più che doppio e oltre il 60% delle persone tende a isolarsi per timore dello stigma legato alla perdita dei capelli.

"L'alopecia areata è una malattia genetico-autoimmune, tra le più antiche al mondo. Che cosa serve? Serve assolutamente il riconoscimento da parte del Servizio Sanitario Nazionale, affinché noi pazienti possiamo finalmente ritenerci tali e, quindi, essere presi in carico e curarci" ha aggiunto Claudia Cassia, Presidente di AIPAF.

Un vissuto analogo caratterizza chi convive con la vitiligine: quasi un paziente su due cerca di nascondere le macchie con abbigliamento o trucco, mentre il 35,5% riporta diagnosi di ansia.

"Oggi è stata un'ottima occasione per stare insieme e parlare proprio di questa patologia che, come è stato giustamente evidenziato, non è un semplice difetto estetico ma una vera e propria malattia. E di questa malattia bisogna parlare: bisogna farlo tutti insieme, per questo aver riunito allo stesso tavolo l'associazione di pazienti, le aziende farmaceutiche e la Società Italiana di Dermatologia è stato davvero un momento prezioso" ha concluso Davide Rossetti, Presidente di AIV.

La sfida resta quella di strutturare percorsi di cura integrati, capaci di guarire la pelle senza trascurare l'impatto psicologico sulla vita quotidiana.