ULTIME NOTIZIE 04 SETTEMBRE 2025

Viterbo, Tajani: bene arresti, è emerso un rischio grave

Roma, 4 set. (askanews) - "La nostra intelligence e le forze dell'ordine riescono sempre a prevenire rischi gravi. Quello che è emerso ieri era un rischio grave, non sappiamo a cosa puntassero le persone arrestate, certamente erano armate fino ai denti e devo dire che con grande capacità sia il prefetto, che il sindaco, che le forze dell'ordine, che il ministro Piantedosi sono riusciti a gestire la situazione senza creare il panico".

Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione di "Azzurra Libertà" alla Camera, a proposito dei due cittadini turchi armati arrestati a Viterbo a poche ore dalla festa di Santa Rosa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi