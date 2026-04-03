ULTIME NOTIZIE 03 APRILE 2026

"Vita mia", i ricordi della nobile Dominique Sanda nel Salento di oggi

Roma, 3 apr. (askanews) - Edoardo Winspeare riporta sullo schermo Dominique Sanda nel ruolo di un'anziana nobildonna trapiantata in Salento nel film "Vita mia", nei cinema dal 9 aprile. La protagonista vive con orgoglio il passato della propria stirpe, originaria della Transilvana, ma anche la sua vecchiaia, nonostante qualche problema di salute e le sopraggiunte ristrettezze economiche.

Ad un certo punto arriva in casa per aiutarla una donna del paese, Vita, interpretata da Celeste Casciaro. All'inizio la diffidenza è enorme, poi, pian piano, le due donne diverse per età, origini, valori, diventano complici e alleate.

Celeste Casciaro del suo personaggio ha detto: "L'ammira molto, Ammira la sua forza, ammira la sua determinazione, invece la duchessa finalmente con Vita riesce ad aprirsi e a guardare l'altro con più amore, con più indulgenza".

Nella mente di quell'anziana nobildonna riemergono di tanto in tanto i traumi del passato, le ferite legate alla guerra, al nazismo, alla Shoah, all'occupazione sovietica della sua terra. In un contrappunto tra vicende private e la storia europea del '900. "L'Europa ha imparato dal suo passato, spero. - ha affermato il regista - Comunque, rispetto agli autocrati che abbiamo a destra e a sinistra, sotto, sopra: Putin, Trump, Netanyahu, Erdogan, ne abbiamo tanti. Comunque nella complessità è difficilissimo essere europei, far parte dell'Unione europea, però ora secondo me siamo un faro di civiltà".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi