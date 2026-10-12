Visual e social design, a Torino l'11esima edizione di Graphic Days

Torino, 12 ott. (askanews) - In arrivo a Torino dal 15 al 25 ottobre l'undicesima edizione di Graphic Days, il primo festival dedicato al visual e al social design italiano e internazionale, che si terrà per la prima volta nei Cantieri Gruppo Building. I direttori creativi del festival Ilaria Reposo e Fabio Guida hanno spiegato ad skanews il tema del "Disordine", non inteso come caos, ma come condizione generativa e spazio di possibilità che apre nuove prospettive, mettendo in discussione sistemi e gerarchie e favorendo la costruzione di modelli aperti e dinamici. Il linguaggio visivo diventa lo strumento con cui esprimere energia o raccontare la complessità della condizione umana, mettendo in evidenza lo stretto legame tra ordine e disordine".