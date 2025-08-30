ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

Visti negati ai palestinesi, l'Ue chiede a Washington di "ripensarci"

Copenhagen, 30 ago. (askanews) - L'Unione europea invita gli Stati Uniti a "rivedere" la decisione di rifiutare i visti ai responsabili palestinesi che prevedono di partecipare a settembre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Chiediamo tutti con forza che questa decisione venga riconsiderata, alla luce del diritto internazionale", ha dichiarato la capa della diplomazia dell'UE Kaja Kallas, parlando a Copenaghen dopo una riunione dei ministri degli Esteri dei 27.

"E infine, sulla questione del rifiuto dei visti alle autorità palestinesi affinché non possano partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite, alla luce degli accordi esistenti tra l'ONU e il suo Stato ospitante,

chiediamo tutti con forza che questa decisione venga riconsiderata, tenendo conto del diritto internazionale e del modo in cui le Nazioni Unite sono state costruite. Questo è dunque l'accordo che abbiamo raggiunto tutti su questo tema" ha detto Kallas in conferenza stampa.

