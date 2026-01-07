Visit Monaco: "Abbiamo un legame particolare con tutta l'Italia"

Monaco, 7 gen. (askanews) - A Monaco l'offerta turistica dura 365 giorni, è lunga tutto l'anno, ha diverse stagioni e durante l'inverno vive la grazia del bel tempo della Costa Azzurra e di temperature mai troppo fredde e sempre gradevoli. Non solo Grand Prix, glamour e barche meravigliose. Il Principato di Monaco, con la sua storia, il potere e l'eleganza della Casa Grimaldi da oltre sette secoli, è rinomato anche per l'architettura audace, si è appena dotato di un nuovo spettacolare quartiere: Mareterra, un'estensione di 6 ettari sul Mediterraneo. E a soli 25 minuti dall'aeroporto internazionale di Nice Cote d'Azur, con voli per oltre 122 destinazioni, rappresenta una meta strategica non solo per le famiglie ma anche per organizzare eventi aziendali di rilievo.

Guy Antognelli è il direttore di Visit Monaco e una figura chiave per la promozione della destinazione a livello internazionale.

"Abbiamo un legame particolare con tutta l'Italia, e soprattutto con la Liguria, la Lombardia e Piemonte. Fino all'anno 2000 l'Italia rappresentava il primo mercato per il Principato, davanti alla Francia che è quasi considerata come un mercato domestico. Ora la Francia è sempre prima e l'Italia è quasi a pari con gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Si passa negli anni dal mercato numero 2 al mercato numero 4, sempre con poche differenze", dice.

Una volta arrivati, tutto può essere fatto a piedi o con mezzi di trasporto efficienti: biciclette elettriche, boat-bus a energia solare, navette elettriche, ma soprattutto gli ascensori urbani: si dice infatti che chi conosce bene il Principato lo si riconosce da come usa gli ascensori. E in fatto di infrastrutture, poche destinazioni possono eguagliare la ricchezza e la concentrazione dell'offerta monegasca. Con oltre 70.000 mq di spazi per riunioni e ricevimenti, quasi 150 sedi che spaziano da saloni storici a tetti panoramici, da auditorium ultramoderni a luoghi come il Grimaldi Forum, il primo centro congressi d'Europa con certificazione ecologica ISO 20121.

