Visit Brussels: arte e caffé storici, sempre più italiani a Bruxelles

Roma, 26 gen. (askanews) - Bruxelles si conferma nel 2026 al centro della scena artistica contemporanea con un ricco programma di appuntamenti che culmineranno il 28 novembre con l'apertura del Kanal Centre Pompidou, nuovo museo di arte moderna e contemporanea candidato ad inserirsi tra i poli museali più grandi d'Europa. Riflettori puntati anche sul Bozar che nei primi mesi dell'anno propone 2 mostre dedicate all'evoluzione dei canoni estetici attraverso epoche differenti.

Il palinsesto completo degli eventi è stato presentato ad una conferenza stampa organizzata da visit.brussels presso la splendida residenza dell'Ambasciatore del Belgio a Roma, con la partecipazione dei rappresentanti di Kanal Centre Pompidou e Bozar.

Ad aprire i lavori, Ursula Jone Gandini per visit.brussels, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, e Guglielmo Pisana per hub.brussels, Delegato della Regione di Bruxelles in Italia, Malta e San Marino presso l'Ambasciata del Belgio: insieme hanno annunciato le novità offerte da Bruxelles, che si afferma come destinazione per un numero crescente di turisti. Nello specifico, l'Italia si posiziona come il sesto mercato mondiale in termini di arrivi a Bruxelles, con oltre 240.000 visitatori fino a settembre in crescita del 9,5% nel 2025. Il settore del leisure cresce del 10,3%, mentre il segmento MICE aumenta del 16%.

"Siamo riusciti in questi ultimi anni a far percepire Bruxelles non più soltanto come la Capitale delle Capitali, ma come ciò che realmente è: una città viva, autentica, ideale per un city break. Una destinazione scandita da quartieri con identità precise, attraversata da una quotidianità europea fatta di caffè storici, architetture stratificate e brussellesi che ne custodiscono l'anima. Bruxelles è al centro della formazione che svolgiamo con tour operator e agenzie di viaggio: raccontiamo come proporla, cosa vedere, come viverla. Proprio perché è una città vera, accessibile e trasversale, Bruxelles si rivela una meta adatta a tutte le tipologie di viaggiatori. Questo cambio di percezione è ormai concreto e in continua crescita. I riscontri sono chiari: i numeri confermano un trend positivo costante e siamo pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti", ha dichiarato Ursula Jone Gandini intervenendo alla conferenza stampa.

Guglielmo Pisana ha sottolineato che c'è un match tra i settori prioritari della regione di Bruxelles-Capitale e il mercato italiano e l'arte è sempre di più un fattore di collegamento, motivo di scambio e di sinergia, come il design, la moda e tanti altri campi dove ci sono opportunità importanti. La Regione di Bruxelles Capitale è molto attiva in questo senso e con hub.brussels favorisce lo scambio, anche sul fronte commerciale ed istituzionale.