Virtus Bologna e Clinica Villalba: partnership per il 9° anno

Bologna, 17 set. (askanews) - Nono anno consecutivo di partnership tra Clinica Privata Villalba e la Virtus Pallacanestro Bologna. La struttura del gruppo GVM Care & Research si conferma Official Sponsor dei campioni d'Italia del basket. Un rapporto consolidato che l'amministratore delegato bianconero Marco Comellini definisce come un "matrimonio che funziona".

"C'è una soddisfazione reciproca perché evidentemente nel momento in cui un matrimonio prosegue così a lungo significa che le parti si vogliono bene, significa che noi siamo soddisfatti delle cure, dell'attenzione, della dedizione che riceviamo dalla Clinica Privata Villalba e parimenti Clinica Privata Villalba è soddisfatta di ciò che Virtus come veicolo di comunicazione porta a loro in dote".

Un supporto concreto che si traduce in check-up completi per i giocatori, controlli cardiologici, test da sforzo e diagnostica avanzata con TAC e risonanza magnetica. Ma l'impegno della clinica bolognese va oltre l'emergenza, come spiega Enrico Brizioli, dirigente di GVM Care & Research. "Noi facciamo supporto diagnostico, chiaramente. Ovviamente si interviene spesso, purtroppo, su infortuni, ma speriamo che questi siano sempre meno. Lavoriamo anche sulla prevenzione degli infortuni, quindi le valutazioni preventive, di idoneità dei giocatori, studi, analisi e progetti anche di miglioramento delle performance".

Una collaborazione che non si limita al campo da gioco ma che diventa veicolo di promozione della cultura della salute. Ne è convinta Benedetta Marini, direttore operativo di Clinica Privata Villalba. "E' una collaborazione importante perché appunto attrae e genera sensibilizzazione rispetto la salute e il benessere delle persone. Per cui anche l'interesse delle persone a creare una sinergia rispetto al benessere, quindi alla cura e la prevenzione".

Un modello di collaborazione tra eccellenze bolognesi che guardano insieme alla stagione 2025-2026, con l'obiettivo comune di portare in alto il nome della città, dentro e fuori dal palazzetto.