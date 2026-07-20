ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Virgilio Sieni: la danza è abituarsi alle cose e condividerlo

Venezia, 20 lug. (askanews) - "Cosa fa il danzatore, cos'è questo individuo? In fondo l'unica domanda che mi pongo continuamente è una domanda estremamente banale e ridicola: cos'è la danza. È talmente ridicola da continuare a essere una domanda necessaria. E per questo mi viene in mente che per come è costruito l'individuo, per come siamo costruiti noi, per come siamo fatti abbiamo bisogno di abituarci alle cose, abbiamo bisogno di schematizzarci, abbiamo bisogno di condividere questa nostra schematizzazione con gli altri". Lo ha detto il coreografo Virgilio Sieni durante un incontro dedicato alle venti edizioni della Biennale Danza, organizzato in occasione del festival 2026.

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