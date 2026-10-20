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Violenze, Mazzi:pericoloso fomentare odio, sembra rivivere terrorismo

Roma, 20 ott. (askanews) -"Quello a cui abbiamo assistito è uno scempio, mi sembra di rivivere e ricadere negli errori fatti negli anni '70 quando, purtroppo, ci sono stati cattivi maestri che con parole pericolose e con tutta una serie di distinguo hanno poi portato l'Italia nella tragedia del terrorismo. Oggi i tempi sono cambiati, ma mi sembra di rivivere quel clima. Suggerisco di essere molto attenti a fomentare il caos, a seminare odio perché è molto pericoloso". Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della presentazione di "Che spettacolo l'Italia! What a movie Italia is. Quando il turismo abbraccia il cinema", alla Festa del Cinema di Roma, parlando delle manifestazioni di questi giorni a Milano.

"Non comprendo questo modo di fare - ha aggiunto - io rappresento un'altra cosa, rappresento l'Italia del turismo, un'Italia che vive di idee, di entusiasmo, di lavoro e si sforza di presentare il nostro paese, la nostra nazione al massimo della sua bellezza. Continuerò a lavorare in questo modo e non voglio avere nulla a che fare con chi fomenta caos e semina odio".

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