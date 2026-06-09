ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Violenza su donne e bambine, Amnesty International chiede mobilitazione

Milano, 9 giu. (askanews) - Numeri e storie impressionanti: la violenza su donne e bambine continua a raggiungere picchi di orrore: torture, violenze sessuali, sfollamenti forzati, uccisioni: dall'Etiopia alla Palestina e all'Iran Amnesty International raccoglie storie di violazioni terribili dei diritti umani e denuncia vicende intollerabili, che continuano purtroppo a passare sotto silenzio, con la complicità delle autorità locali.

"Nei conflitti - ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International per l'Italia - non ci sono soltanto numeri c'è la vita delle persone, c'è la vita delle donne delle bambine nella Striscia di Gasa c'è la vita delle madri che quando riescono a partorire non possono allattare i loro figli, in Sudan la violenza sessuale anche nei confronti di ragazze molto piccole è fuori controllo. Amnesty International continua a chiedere alla comunità internazionale di mobilitarsi per le donne e noi chiediamo a voi di farlo insieme a noi destinandoci il 5 per mille".

Più nello specifico in Etiopia Amnesty ha denunciato le azioni dell'Esercito di liberazione Oromo, autore di stupri di donne e ragazze, schiavitù sessuale, esecuzioni sommarie e distruzione dei beni civili. A Gaza secondo l'associazione negli ultimi 29 mesi l'impatto devastante e su più livelli delle azioni militari israeliane ha portato le donne e le bambine della Striscia "sull'orlo del baratro". In Iran Amnesty si è invece focalizzata sulla repressione del dissenso, un'operazione definita "senza precedenti nella storia rivoluzionaria del Paese", la cui effettiva entità ancora non è possibile determinare.

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