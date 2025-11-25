Violenza donne, Tommaso Paradiso: fondamentale ruolo della scuola

Milano, 25 nov. (askanews) - "Casa Paradiso" è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025, uscita che cade in concomitanza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il cantautore romano ha parlato del suo rapporto con le donne, ricordando il fatto che è cresciuto senza conoscere il padre, con la madre e cinque sorelle. E ora ha una moglie e una figlia. Da sempre le donne sono al centro della sua poetica.

"Non dovrebbe essere così importante, fa strano anche parlarne perché dovrebbe essere data per assodato da quando esiste il mondo. Io ne faccio sempre un mio cavallo di battaglia perché da quando ho l'opportunità di poter comunicare con le persone alcune cose, alcuni concetti nelle stesse canzoni ho sempre messo la donna al centro. L'ho sempre detto la donna è il motore che muove tutto quanto, cioè la dea, la venere da rispettare. Tutta la mia poetica si fonda un po' su questo concetto fondamentale mi sembra strano dover parlare di un tema che dovrebbe essere insito nella nostra pelle, insomma nella nostra educazione. Credo che il lavoro fondamentale deve essere svolto innanzitutto dalle famiglie, dalla scuola, da dove il bimbo inizia a crescere, a sviluppare dentro di sé i germi dell'educazione comportamentale che sono fondamentali. Quindi il lavoro che fanno i genitori e la scuola dovrebbe essere fondamentale in tal senso".