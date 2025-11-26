Violenza donne, Salvini: ddl consenso lascia spazio a interpretazione

Roma, 26 nov. (askanews) - Il ddl sul consenso è "assolutamente condivisibile come principio, ma una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo è una legge che rischia di intasare i tribunali e alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa del suo partito sull'esito delle Regionali in Puglia e Campania.

"Questa sorta di consenso preliminare, informato e attuale, così come è scritto, lascia lo spazio a vendette personali, da parte di donne e uomini, che senza nessun abuso userebbero una norma vaga per vendette personali che intaserebbero i tribunali da parte di donne e di uomini. Il reato deve essere circoscritto", ha aggiunto il vicepremier.