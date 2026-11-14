Violenza donne, Meloni: fenomeno odioso, lo combattiamo con ogni mezzo

Roma, 14 nov. (askanews) - La violenza sulle donne è "un fenomeno odioso" per combattere il quale serve "fare molto di più", anche con un'opera di "sensibilizzazione e coinvolgimento dell'opinione pubblica". E' quanto afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social nel quale rilancia la manifestazione "Corri Libera" che si terrà domani a Roma a partire dalle ore 10.

"Ecco perchè abbiamo deciso di rinnovare un'iniziativa che l'anno scorso ha avuto un enorme successo: si tratta di Corri Libera, 5 chilometri di corsa con partenza da Colosseo e traguardo ai Fori Imperiali dopo aver attraversato il cuore di Roma - spiega la premier -. L'appuntamento è per domenica 15 novembre alle ore 10".

"E' una corsa aperta a tutti e non serve una preparazione particolare per partecipare, bastano un paio di scarpe da ginnastica e il desiderio di stare insieme per una buona causa", sottolinea la premier Giorgia Meloni.

"Ma c'è solo una cosa che è obbligatoria, l'iscrizione, è semplicissimo, andate su wwww.corrilibera.com e registratevi, due minuti e il gioco è fatto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti", conclude.