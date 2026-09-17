Violenza donne, Mattarella: emergenza di primaria importanza

Milano, 17 set. (askanews) - E' necessario "testimoniare l'allarme che continua ad essere presente e l'impegno che questo richiede per quanto avviene di violenza nei confronti delle donne. I numeri sono negativamente significativi nell'anno passato: 97 femminicidi, in quest'anno il primo semestre sono già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella non soltanto di impedire, di reprimere ma quello di prevenire cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit di carenza culturale e di senso dell'umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e nei confronti di chiunque". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un incontro all'auditorium dell'ospedale Misericordia di Grosseto dopo aver visitato la "stanza rosa" del Pronto soccorso per le donne vittime di violenza.

Questa violenza "prima non veniva neppure considerata con attenzione adeguata" ma, ha rilanciato Mattarella, "è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque".

"E' un impegno pubblico della Repubblica prevenire" la violenza sulle donne "cancellando e rimuovendo il deficit e la carenza culturale e di senso di umanità" che porta alla violenza nei confronti delle donne, ha sottolineato il capo dello Stato.