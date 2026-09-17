ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Violenza donne, Mattarella a ospedale Grosseto visita la "stanza rosa"

Grosseto, 17 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato all'ospedale Misericordia di Grosseto "la stanza rosa" del Pronto soccorso, nata nel 2009, come primo esperimento in Italia di percorso virtuoso di assistenza alle vittime di violenza, spesso donne e minori.

Questa esperienza dell'ospedale maremmano è stata, prima, presa a modello dalla regione Toscana ed è divenuta poi un patrimonio nazionale, avviando un percorso che ha portato alla definizione delle linee guida nazionali per le donne vittime di violenza.

La visita, oggi, del Capo dello Stato ha un forte valore simbolico, a poche settimane dal femminicidio, a Firenze, di Lorena Isceri - avvenuto il 3 settembre - e davanti a un'incessante catena di casi di violenza sulle donne che la cronaca racconta ogni giorno.

Terminata la visita alla "stanza rosa" Mattarella si è spostato nell'auditorium dello stesso nosocomio, per un incontro con sanitari e rappresentanti delle istituzioni tra cui il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

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