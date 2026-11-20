Roma 20 nov. (askanews) - È stato presentato nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro al Senato della Repubblica a Roma il Rapporto Siamo Pari 2026, "Insieme contro la violenza di genere".

L'iniziativa, organizzata dall'associazione Pari, vede la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Durante l'evento, alla presenza del Senatore Antonio Trevisi, sono stati presentati i risultati del primo monitoraggio annuale delle attività delle 47 aziende associate, con un focus sulle iniziative adottate e sugli strumenti a disposizione delle imprese per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza.

Le parole di Alessandra Miata, CSR Head in Capgemini e consigliere di Pari: "L'obiettivo di Siamo Pari è proprio supportare le aziende aderenti non solo nella creazione di processi e strumenti, ma anche nel loro utilizzo concreto per migliorare la risposta al contrasto della violenza di genere.

È vero che i numeri possono sembrare, in qualche modo, bassi, ma in realtà ci sono anche tanti dati positivi. È vero che alcune aziende non dispongono ancora di processi specifici di segnalazione, ma molte altre li hanno già attivati. Abbiamo quindi tanti elementi su cui costruire: basti pensare che oltre il 77% delle aziende, ad esempio, dispone già di policy specifiche".

L'associazione Pari nasce per combattere la violenza di genere, coinvolgendo aziende, istituzioni e realtà locali.

La possibilità di chiedere aiuto deve trovare un percorso facilitato, con persone preparate nell'ascolto dei bisogni e misure di sostegno accessibili.

Il commento di Peter Durante, Chief People, Innovation & Transformation Officer di Italgas e consigliere di Pari: "Abbiamo visto come promuovere una cultura dello speak up possa portare numerosi vantaggi. Grazie alla formazione consolidata di Siamo Pari, che mettiamo a disposizione di tutti i nostri associati, anche un'azienda più piccola può accedere facilmente a best practices e strumenti concreti.

Molte delle nostre aziende, soprattutto quelle più grandi e quotate, realizzano ogni anno una survey aziendale, anche in relazione agli impegni previsti per la quotazione in Borsa, per mappare la cultura del rispetto all'interno dell'organizzazione.

È sufficiente introdurre alcune domande specifiche e, per esempio, eliminare dalla comunicazione i livelli gerarchici, favorendo così un dialogo più diretto e aperto".

L'impegno dell'associazione mira alla divulgazione e alla sensibilizzazione sul tema attraverso attività di formazione ed eventi, anche grazie alla presenza di un osservatorio permanente, in grado di monitorare la percezione del fenomeno e l'efficacia delle azioni attuate dalle aziende aderenti. Durante l'evento, a sostegno dell'iniziativa, sono intervenute con un videomessaggio la Senatrice Elena Murelli e l'Onorevole Martina Semenzato.

Il prossimo appuntamento, dal titolo "Misurare il cambiamento, dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere nelle organizzazioni", è in programma il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, presso il MAXXI di Roma.