ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2026

Violenti incendi in Croazia, 20 feriti e 1000 sfollati

Lokva Rogoznica (Croazia), 14 ago. (askanews) - Un violento incendio sta devastando la vegetazione e le abitazioni nella città di Lokva Rogoznica, nella parte centrale della costa adriatica croata. Una ventina di persone sono rimaste ferite o intossicate dal fumo. La maggior parte dei residenti e dei turisti è stata evacuata, in particolare nella vicina città di Omis, dove circa 1.000 persone hanno trovato rifugio in un palazzetto dello sport. Le fiamme sono state spinte dal forte vento e hanno attecchito con facilità a causa della siccità, sono rimaste coinvolte e danneggiate molte abitazioni e automobili sulle strade.

L'intera regione balcanica è stretta da giorni in una morsa di calore estremo, con temperature record, e gli incendi si moltiplicano. Anche in Montenegro le fiamme stanno minacciando un villaggio vicino a Ulcinj, sulla costa adriatica del paese.

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