Violenta rappresaglia di Hamas: esecuzioni in strada a Gaza

Gaza, 15 ott. (askanews) - Inginocchiati, bendati e giustiziati. Il gruppo armato di Hamas ha pubblicato un video che mostra i suoi combattenti uccidere alcuni palestinesi nell'ambito di una campagna contro le bande criminali e i clan a Gaza, dopo il cessate il fuoco con le forze israeliane. Il video è stato trasmesso sul canale Telegram di al-Aqsa TV, gestito da Hamas, con la didascalia: "La resistenza esegue la condanna a morte contro diversi collaborazionisti e fuorilegge a Gaza City". La violenta rappresaglia di Hamas punta a eliminare o sottomettere alcune milizie rivali nate di recente nella Striscia di Gaza e accusae di collaborare con gli israeliani.

Dopo gli accordi di pace, Trump aveva dichiarato di aver dato autorizzazione temporanea ai miliziani di Hamas come forza di polizia dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza

"Disarmeranno, perché hanno detto che lo avrebbero fatto. E se non lo faranno loro, lo faremo noi" ha detto Trump, aggiungendo che un potenziale disarmo di Hamas "avverrà rapidamente e forse con la violenza".

La questione delle forze di stabilizzazione è un punto cruciale per il futuro prossimo di Gaza, per evitare che con il ritiro delle truppe israeliane riemergano caos e violenza.