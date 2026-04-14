ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Vinitaly, Rossi (Marche): crediamo e investiamo nel biologico

Verona, 14 apr. (askanews) - "Abbiamo come regione Marche questo territorio così plurale che in pochi chilometri racchiude mare, collina, montagna, un territorio in cui quasi il 40% della superficie abitata è dedicata al biologico, un primato assolutamente nazionale in cui la regione ha creduto, ha fortemente investito perché abbiamo impiegato 175 milioni di euro, il 35% del valore del Complemento di sviluppo rurale della Regione Marche e in cui, ovviamente, hanno anche investito fortemente le nostre aziende". Lo ha detto da Vinitaly Enrico Rossi, vicepresidente e assessore all'Agricoltura della regione Marche.

"Ora occorre fare un ulteriore passo in più - ha aggiunto - perché attraverso una forte azione comunicativa, promozionale, univoca di questo territorio plurale siamo certi che potremo dare un ulteriore valore aggiunto di carattere economico a forte valore di sostenibilità, che è sia di natura ambientale, natura economica e anche di natura sociale. E poi, come non citare ovviamente l'enoturismo perché appunto in questo straordinario territorio dove in pochi chilometri si va dalle montagne innevate alla battigia del mare siamo oltremodo convinti che, a proposito di creazione del valore aggiunto, questo possiamo farlo se oltre a comunicare la qualità del nostro prodotto riusciamo a richiamare il turista all'interno dei nostri territori e quindi fargli vivere un'esperienza del tutto immersiva nei luoghi meravigliosi delle Marche".

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