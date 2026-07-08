Vigilanza Rai, La Russa: serve dialogo, no a muro contro muro partiti

Roma, 8 lug. (askanews) - "I presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei partiti, delle Commissioni, dei presidenti di commissioni. Anzi, io ho abusato forse del mio ruolo, cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, conversando con i cronisti a margine del convegno "Oltre il tifo: raccontare il calcio tra etica e passione" a Palazzo Madama, a proposito dello stallo in commissione di Vigilanza sulla Rai.

"Chi dice che non abbiamo fatto niente si interroghi" perché "non spettava a me - e forse sono andato oltre i miei compiti - tentando io una mediazione", ha aggiunto.

"Il problema è che maggioranza e opposizione devono poter risolvere da soli" l'impasse "senza scaricare sui presidenti di Camera e Senato. Se ne esce col dialogo tra di loro ma se neanche provano a trovare una via e rimane solo il muro contro muro, non se ne esce mai. Ma il muro contro muro non è colpa di una parte, è colpa di entrambe le parti, nella migliore delle ipotesi", ha concluso.