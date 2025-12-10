ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Vietti: SOS sanità, necessaria evoluzione professioni sanitarie

Roma, 10 dic. (askanews) - "La carenza di medici e di infermieri affligge da tempo l'intero Sistema Sanitario Nazionale. La sanità privata accreditata, che di questo sistema fa parte a pieno titolo, è interessata a farsi carico delle soluzioni di questo problema. Soluzioni che passano inevitabilmente attraverso un più massiccio reclutamento, ma soprattutto una maggiore flessibilità nelle attribuzioni di queste figure, che devono essere raccordate con le innovazioni tecnologiche, in modo da poterle rendere più disponibili e più fruibili, soprattutto, per la medicina territoriale e per l'alta complessità che rappresentano i settori più carenti". Lo ha detto Michele Vietti, presidente Acop, a margine dell'avvio dei lavori dell'Assemblea Nazionale Acop a Roma e alla quale partecipano Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato, Carmelo Gagliano, Tesoriere Nazionale FNOPI, Massimo Garavaglia, Presidente Commissione Finanze Senato, Domenico Mantoan, già Direttore Generale AGENAS, Luca Valerio Radicati, Consiglio Direttivo ACOP.

