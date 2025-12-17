ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Vietti, siglato importante protocollo d'intesa tra Anfir e Cnel

Roma, 17 dic. (askanews) - "Oggi si apre una nuova fase di collaborazione tra ANFIR e CNEL, uniti nell'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale e l'inclusione economica. È un passo fondamentale per rafforzare il ruolo delle finanziarie regionali, supportando le imprese e le comunità locali attraverso sinergie concrete e strategie innovative. La nostra missione è chiara: trasformare le risorse pubbliche in opportunità reali per il territorio e per il futuro del nostro Paese. Ringrazio il Presidente del CNEL Renato Brunetta per la fattiva collaborazione che ha portato a questo risultato". Lo ha detto Michele Vietti, presidente ANFIR, a margine dell'Assemblea Nazionale, durante i cui lavori è stato siglato un protocollo d'intesa tra il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e l'ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) che sancisce l'inizio di una collaborazione strategica volta a promuovere e ottimizzare le rispettive azioni nel campo dello sviluppo territoriale, dell'inclusione economica e dell'educazione finanziaria.

A conclusione dell'Assemblea ANFIR è stato anche presentato l'Osservatorio ANFIR, Innovazione e mercati, a cura del responsabile del Comitato scientifico ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Roberto Baldassari e illustrato il progetto ANFIR sulla digitalizzazione e l'intelligenza artificiale a cura di Cecilia Moretti di Gepafin. Presenti, tra gli altri, oltre a Renato Brunetta, Presidente del CNEL, Roberta Angelilli, Vicepresidente Regione Lazio, Massimiliano Maselli, Assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio e Tommaso Bori, Coordinatore della Commissione per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi