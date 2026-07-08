Vietti: Finanziarie radicate nei territori e proiettate in Europa

Roma, 8 lug. (askanews) - A Roma gli Stati Generali delle Finanziarie Regionali promossi da Anfir, in collaborazione con Lazio Innova. Il presidente Michele Vietti annuncia la firma di un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Simest e Sace per rafforzare il sostegno alle imprese italiane sui mercati esteri.

"Oggi festeggiamo gli Stati Generali delle Finanziarie Regionali e lo facciamo in una prospettiva tutta internazionale: firmiamo un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST e SACE, cioè quelle istituzioni che sostengono, in particolare, le nostre imprese nel commercio estero. Le Finanziarie Regionali - afferma Vietti - non sono più semplici erogatori di fondi, ma infrastrutture fondamentali per la crescita del Paese. È necessario che acquisiscano uno status giuridico più chiaro e definito, che abbiano una rappresentanza più forte in Europa e che partecipino alla programmazione dei fondi europei, indispensabili per far funzionare meglio tutto il nostro sistema imprenditoriale, in particolare quello delle piccole e medie imprese".

Gli Stati Generali sono promossi dall'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, in collaborazione con Lazio Innova. Un appuntamento di rilievo nazionale ed europeo che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del sistema finanziario e del mondo produttivo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle finanziarie regionali come strumenti operativi al servizio dello sviluppo economico e della crescita dei territori.

Ad aprire i lavori è stato il confronto sullo scenario economico e sulle prospettive internazionali, con gli interventi di Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti; Regina Corradini D'Arienzo, amministratrice delegata di SIMEST; e Michele Pignotti, amministratore delegato di SACE.

Tra gli ospiti sono intervenuti anche Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione; Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio; e Giancarlo Righini, coordinatore vicario della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.