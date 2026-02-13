ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Vietri sul Mare, frana sotto la ss163 amalfitana, 5 famiglie evacuate

Vietri sul Mare, 13 feb. (askanews) - I Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti giovedì pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone sottostante la SS163. Il distacco ha danneggiato le reti metalliche di protezione e invaso con detriti via Madonna dell'Arco, a ridosso di alcune abitazioni.

Dopo i rilievi tecnici e la georeferenziazione della nicchia di distacco, è emerso un potenziale rischio per le case circostanti e per la viabilità sovrastante, per questo è stato disposto lo sgombero precauzionale di 5 famiglie, e la SS163 interdetta al traffico. Impiegati ieri droni dei Vigili del Fuoco per monitorare il fronte della frana.

