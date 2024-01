"Vietare AfD ora!", a Berlino manifestazione contro l'estrema destra

Berlino, 18 gen. (askanews) - Davanti al Municipio di Berlino mercoledì sera migliaia di manifestanti hanno protestato contro l'estremismo di destra e il partito di estrema destra AfD (Alternativa per la Germania). "Tutta Berlino odia l'AfD" è lo slogan intonato dai dimostranti. Sui cartelli la richiesta di mettere al bando il partito "Vietare AfD ora!" o "Tutti odiano i nazi", "No ai nazisti o ai razzisti in Parlamento" o ancora "Fermate l'AfD".

Negli ultimi giorni sono diversi i cortei simili che si sono svolti in altre città tedesche, soprattutto dopo che il sito di giornalismo investigativo tedesco Correctiv avrebbe scoperto che AfD vuole deportare in massa gli stranieri.

A una marcia domenica a Potsdam, appena fuori Berlino, hanno partecipato anche il cancelliere Olaf Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. Proprio in un hotel nei pressi di questa città si sarebbe tenuta il 25 novembre una riunione "segreta" di AfD con alcuni esponenti della destra radicale austriaca - tra cui Martin Sellner, leader del Movimento Identitario - per discutere del piano chiamato "Remigration" (Re-migrazione) che punterebbe a "invertire la migrazione degli stranieri" verso i loro paesi d'origine, secondo Correctiv.