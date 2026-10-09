ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Vienna, in piazza contro il divieto del velo islamico a scuola

Vienna, 9 ott. (askanews) - Manifestazione a Vienna contro il divieto di indossare il velo islamico nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, entrato in vigore il primo settembre. La misura, approvata dal governo di coalizione austriaco, riguarda le scuole pubbliche e private e prevede, dopo ripetute violazioni, multe ai genitori da 150 a 800 euro. Il governo sostiene che la legge serva a proteggere la libertà e l'autonomia delle ragazze, mentre i manifestanti la considerano discriminatoria nei confronti della minoranza musulmana. La Corte costituzionale austriaca, che nel 2020 aveva annullato un precedente divieto per le bambine sotto i dieci anni, dovrà pronunciarsi sulla nuova legge nel 2027.

Zeyhra Sahin, madre di due figlie: "Fa parte anche della loro identità. Molti pensano che sia un simbolo contrario allo Stato e allo stile di vita europeo. Io non la penso così". Farah Denno, studentessa, 19 anni: "Sono musulmana anch'io e quando avevo 13 o 14 anni ho pensato di indossare il velo. Poi ho deciso da sola di non farlo. E i miei genitori mi hanno sostenuta in ogni caso. Penso che ogni donna debba avere il diritto di decidere da sola quando indossare il velo e quando no, come coprirsi o se non coprirsi affatto".

Fabian Cisar, organizzatore della protesta: "Questa è la prima legge in Austria che discrimina specificamente una minoranza religiosa. E dobbiamo dire che un attacco a una persona è un attacco a tutti noi. Perché questo apre la strada al governo per approvare in futuro altre leggi razziste e che creano divisioni".

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