Milano, 18 nov. (askanews) - In Nuova Zelanda è scattata l'ora X: dall'altra parte del mondo è già il 19 novembre, il giorno di Gta VI e i gamer stanno esplorando Vice City, la città ispirata a Miami in cui è ambientato il videogioco di Rockstar Games.

"Lo aspettavo da 13 anni - dice questo neozelandese che ha atteso la mezzanotte per dare il via alla prima missione - siamo tra i primi al mondo a giocarci. Sarà bello, sarà emozionante, speriamo in ore di gioco piacevoli e vedremo cosa succederà domani".

La febbre da Gta, un fenomeno popolare la cui uscita è diventata un evento mondiale, ha fatto sì che in questi giorni si siano moltiplicati i consigli sui social su come giocare in anteprima anche dall'Europa, consigli di cui molti hanno approfittato. Ma l'attesa è comunque quasi finita, anche per conoscere i numeri ufficiali delle vendite, che hanno già battuto ogni record: solo con i preordini il gioco ha già guadagnato 1,5 miliardi di dollari.