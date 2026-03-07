ULTIME NOTIZIE 07 MARZO 2026

Video con proiettili nel cielo d'Israele: per Idf sono bombe a grappolo

Milano, 7 mar. (askanews) - Nel cielo di Kfar Hess, a nord di Tel Aviv, sono stati avvistati proiettili che esplodono e si disperdono in più frammentim come testimoniato da un video diffuso dalla France Presse.

Secondo l'esercito israeliano si tratterebbe di bombe a grappolo lanciate dall'Iran più volte dall'inizio della guerra. Queste munizioni esplodono in aria e rilasciano piccole bombe, alcune delle quali possono rimanere inesplose e rappresentare un pericolo per i civili.

Iran e Israele non hanno aderito alla Convenzione internazionale del 2008 che ne vieta l'uso. L'esercito israeliano afferma di monitorare la situazione e denuncia l'impiego di queste armi come possibile crimine di guerra se utilizzate contro aree civili.

