ULTIME NOTIZIE 15 GENNAIO 2026

Vicepremier Groenlandia: altre truppe Nato nei prossimi giorni

Nuuk, 15 gen. (askanews) - Altre truppe Nato si stanno dirigendo verso la Groenlandia, ha dichiarato il vice primo ministro dell'isola artica, dopo un incontro alla Casa Bianca tra i leader di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. "Si prevede che i soldati della NATO saranno più presenti in Groenlandia da oggi e nei prossimi giorni. Si prevede che ci saranno più voli e navi militari. E naturalmente si addestreranno nella zona in base all'accordo con la Nato", ha spiegato Mute Egede ai giornalisti durante una conferenza stampa nella capitale Nuuk. Francia, Germania e Paesi nordici hanno annunciato che avrebbero preso parte a una missione militare europea nel territorio autonomo danese, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivendica per questioni di sicurezza nazionale.

