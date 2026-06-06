Viareggio, ricompare Pozzolo con Vannacci: "Non lo lascio indietro"

Viareggio, 6 giu. (askanews) - Non era presente alla conferenza stampa a Roma ma c'è a Viareggio, Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, finito fuori strada col suo Suv nel biellese con un tasso alcolemico che sarebbe stato doppio rispetto al consentito. L'ex generale Roberto Vannacci l'ha difeso dal primo momento e lo ha fatto ancora con le stesse parole, ribadendo che deve pagare per ciò che ha fatto ma "così come non ho abbandonato mai nessun uomo sul campo di battaglia, così non lascio indietro nessuno del mio partito".

"La legge è uguale per tutti. Perché ci sono delle norme diverse che devono essere applicate a certe categorie di persone? A me mette in imbarazzo sempre quando qualcuno sbaglia o infrange delle norme, però sono le vicende della vita e la gente che infrange le norme paga per quello che ha fatto, o qualcuno dovrebbe pagare di più?" ha rilanciato Vannacci.

"Qua siamo siamo in Toscana, lo sapete che Giani si è catapultato dalla sua assessora che viaggiava sulla corsia di emergenza dell'autostrada e l'ha accompagnata in prefettura tutto preoccupato... E di questo non se ne parla?" ha concluso.