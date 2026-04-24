Via libera definitivo Camera a Dl Sicurezza, tra proteste e Bella Ciao

Roma, 24 apr. (askanews) - Via libera definitivo, nell'aula della Camera, al dl sicurezza con 162 voti a favore e 102 contrari (un astenuto). Il provvedimento, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventa legge.

All'apertura della seduta, dai banchi delle opposizioni, con i deputati tutti in piedi, è salito il coro "Bella ciao".

"Colleghi, abbiamo capito su, dobbiamo proseguire i nostri lavori" ha redarguito il presidente di turno Fabio Rampelli (Fdi) mentre è iniziato l'intervento di Riccardo Ricciardi (M5s) con l'espressione: "Buon 25 aprile".

Protesta delle opposizioni in aula anche al momento del voto definitivo sul decreto sicurezza. I deputati di Pd, Avs e Movimento Cinque stelle hanno esposto dei cartelli con la scritta: "La nostra sicurezza è la Costituzione".

Poco prima, al termine degli interventi sul 25 aprile, i deputati di Fratelli d'Italia hanno intonato l'inno di Mameli subito seguiti dalle opposizioni che si sono alzate in piedi. A rimanere seduti invece i deputati della Lega e i ministri Piantedosi e Salvini tra i banchi del governo. L'approvazione definitiva del decreto sicurezza è stata salutata con un applauso della maggioranza.